Громадська рада розглянула питання підвищення вартості проїзду у тролейбусі

23 грудня відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради. Розглядалися питання про підвищення тарифів на проїзд у транспорті, заслухали звіти голів комітетів ради щодо виконання планів роботи на 2016 рік. Також розглянули пропозиції до проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил додержання тиші на території та у громадських місцях м. Біла Церква», запровадження системи електронних закупівель Prozorro на допорогових торгах, починаючи із суми 10 тис. грн., тощо.

Питання про підвищення тарифів розглянули першим. Заслухали з цього питання голову профільного підкомітету Юлію Місевру, яка навела приклад вартості проїзду у тролейбусах таких міст як Хмельницький (1,5 грн), Кременчук, Рівне, Львів (2 грн), Харків (2, 50 грн), Вінниця, Київ (3 грн.). Також заслухали аргументи начальника КП «Тролейбусне управління» Руслана Степанського, який намагався пояснити, чому проїзд має подорожчати до 3 грн. За його словами, з нового року зростає мінімальна заробітна платня працівників до 3200 грн, а також тролейбусники будуть сплачувати за електроенергію як промислові споживачі по 2, 40 грн. за 1 кВт. Підрахувавши ці витрати, начальник управління дійшов висновку, що собівартість проїзду сягне 4, 09 грн. (нині вона коштує 2, 11 грн, різницю у тарифі компенсує Тролейбусному управлінню міський бюджет).

Але при цьому Руслан Степанський не зміг надати членам Громадської ради порядок розрахунків тарифу, лише скерувавши їх на сайт Міністерства інфраструктури України, де така формула є. Вона, ця формула, там дійсно є, але виникає питання: як члени Громадської ради можуть вирахувати економічно обґрунтований тариф, якщо не володіють параметрами, що входять до формули, а саме: планова рентабельність підприємства, інвестиційна складова, доходи від іншої операційної діяльності, прогнозований обсяг перевезених пасажирів? Напевно, ці дані мала б надати громадськості у відкритому доступі міська влада.

До речі, виникає ще одне питання: як підприємство може підставляти у цю формулу кількість пасажирів, якщо не веде точного обліку, а лише планує це робити. Нагадаємо, виконком дозволив Тролейбусному управлінню заключити договір з приватною компанією «Астек» на 7 років, згідно якого комерційна структура облаштує тролейбуси і маршрутки нашого міста пристроями для зчитування проїзних. На це піде 7 млл. грн. під 30% річних. Компанія запевняла, що саме за рахунок точного обліку пасажирів збільшиться виручка, і саме різниця від збільшеного доходу і попередньої виручки піде на погашення цієї інвестиції.

То, можливо, є сенс дочекатися точного обліку пасажирів, а потім рахувати економічно обґрунтований тариф?

Не отримавши відповіді на запитання про те, як же вирахований тариф у 3 грн, члени Громадської ради вирішили звернутися до міського голови з проханням врахувати пропозиції Громадської ради та внести зміни до регуляторного акту щодо підвищення тарифів у бік їх зменшення, а саме:

Встановити тариф на проїзд у міському електричному транспорті при купівлі разового квитка:

- у кондуктора – 2, 5 грн

- у касі – 2 грн (по місту буде працювати три каси і один автомат для продажу проїзних)

Встановити тариф на проїзд у разі використання пластикової картки:

1-10 поїздок – 1, 85 грн за поїздку

11-20 поїздок – 1, 75 грн за поїздку

21 і більше поїздок – по 1, 50 грн за поїздку

Встановити вартість проїзного квитка терміном на 1 місяць

- для громадян – 50 грн

- для студентів денної форми навчання – 30 грн

Не встановлювати плати за проїзд для учнів шкіл, як це є зараз. Влада пропонує платний проїзд для школярів

Встановити вартість одноразової застави за безконтактну картку – 20 грн з можливістю повернути ці кошти у разі повернення картки.

Яку вартість проїзду пропонує регуляторний акт від міської влади, дивіться ТУТ

P.S. До речі, КП «Київпастранс» не приховує від пасажирів розрахунок свого тарифу на проїзд і опублікував ці математичні викладки на своєму сайті.