Тариф на проїзд у громадському транспорті Білої Церкви підвищать

На початку зустрічі модератор круглого столу, керуючий справами виконкому Максим Свірський розповів про те, які тарифи існують у інших містах України. Зокрема, навів кілька прикладів: Київ – 4-7 грн, Переяслав-Хмельницький – 4 грн, Фастів – 3, 50 грн, Миколаїв – 4 грн, Івано-Франківськ – 4 грн. тощо.

Також він зазначив, що за даними білоцерківських перевізників, собівартість послуги з перевезення пасажирів вища, ніж нині діючий тариф. Зокрема, для Тролейбусного управління вона становить 4, 09 грн, для «Діліжанса» - 4, 34 грн, для К-А-Н – 4, 21 грн, для Білоцерківського автобусного парку – 4, 66 грн.

Також Максим Свірський зазначив, що з часу підвищення тарифу на проїзд пасажирів у Білій Церкві здорожчало і пальне, і витратні матеріали. Зокрема, дизельне паливо підвищилося в ціні на 32%, автогума – на 85%, автомастила у 2 рази, зарплата на 19%.

Нині зарплата у Тролейбусному управлінні становить 4022 грн, у Білоцерківському автобусному парку – 1612 грн, у К-А-Н – 1600 грн, у Диліжансі – 1530 грн.

Планується підвищити тариф на проїзд у тролейбусі до 3 грн, а у маршрутках до 4 грн. Проте, гуртовим покупцям послуги будуть знижки. При купівлі проїзного квитка на 20 і більше поїздок, вартість 1 поїздки становитиме 1, 75 грн. При цьому проїзний для громадян коштуватиме – 75,0 грн; для студентів денної форми навчання – 50,0 грн. / за електронними студентськими квитками – 45,0 грн.; - для учнів загальноосвітніх шкіл – 25,0 грн./ за електронними учнівськими квитками – 20,0 грн.

Також, якщо ви купуєте квиток у стаціонарних точках продажу, то вартість поїздки становитиме 2, 5 грн, а не 3 грн. Чи буде така варіація для проїзду у маршрутках, невідомо.

Презентація викликала чимало запитань у представників Громадської ради при виконавчому комітеті м. Біла Церква, а також у присутніх в залі громадян.

На жаль, на всі запитання про те, як перевізники рахують собівартість послуги, за якими методиками, яка їх рентабельність, Максим Свірський просив або запитати про це у самих перевізників, або пошукати інформацію на сайті міської ради. Часом посилався на комерційну таємницю, а часом просив не маніпулювати.

У залі виступив і Юрій Нестерчук, власник фірми «Союз-Авто», який надав в оренду 12 мікроавтобусів Тролейбусному управлінню. Очікувалося, що він розповість про рентабельність та підрахунок собівартості. Адже не зрозуміло, як перевізники нині обліковують пільгових пасажирів, як корегується їх виручка, враховуючи, що у час-пік вони перевозять не нормовану виробником автобуса кількість пасажирів, а удвічі більше. Проте пан Юрій поводив себе зверхньо і чомусь розпочав свою розповідь про свої меценатські проекти у селі, де проживає, чим викликав посмішки присутніх у залі.

Член виконкому Іван Тютюнник навів приклад, як він на маршруті №22 сів у маршрутку «Союз-Авто», але вона «деренчала і двері мали велику щілину». Павло Лаврусь навів приклад, як він їхав також у маршруті №22 вщент заповненому. Проте на ці аргументи Юрій Нестерчук заявив, що «говорити можна все, що завгодно», нехай, мовляв, член виконкому покаже йому, яка це маршрутка «деренчала». Манера розмовляти у Юрія Нестерчука була такою, ніби він уже мер міста, як мінімум.

Додав свій аргумент і Сергій Наконечний, депутат від «Самопомочі». Він, з його слів, провів експеримент на зупинці «Вокзальна». Пан депутат очікуючи тролейбусу 15 хвилин, помітив, що маршрутки проїздили напівпорожні, а люди обирали, в яку сісти. Дивний вибір місця експерименту. На цій зупинці маршруток, які їдуть у напрямку масиву «Піонерська», кілька – 4, 22, 6, «Вокзальна - Фурси», тролейбуси №1, 4. Звісно, пасажири можуть обрати, у який транспорт їм сідати. А от спробував би депутат провести подібний експеримент на масиві Таращанський, де люди намагаються сісти у маршрутку №5 чи на вул. Шевченка, де навіть при наявності маршрутів №19,18, 26, не так просто зайти у автобус у час-пік.

Виступила на круглому столі й ще один член Громадської ради Юлія Місевра. Вона нагадала пану Свірському, що раніше міська влада перенесла засідання круглого столу, бо не було прийнято три рішення. Проте сьогодні це засідання чомусь провели, хоча ключове рішення, а саме Програму розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 2016-2020 роки, депутати розглянуть лише завтра, 22 грудня.

Отже, підвищення тарифу обговорено. А рішення будуть приймати у січні 2017 року.