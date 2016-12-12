Чи буде у Білій Церкві туристичний бум?

Олександр Крамар, керівник напрямку туризму Агенції стратегічного розвитку туризму, проінформував присутніх про те, що вже вдалося зробити у напрямку розвитку туризму. Він зазначив, що роботу розпочали три місяці тому. За цей час вдалося реалізувати такі проекти: Туристичний тролейбус (їздив по місту на День Білої Церкви, там пасажири могли почути розповідь про наше місто); розробити Туристичний портал міста; провели історичний квест на Міжнародний день туризму, презентували проекти агенції на День міста; розробили Програму розвитку туризму на 2016-2017 роки, яку вже затвердила міська рада, та провели три фокус-групи по туризму.

Серед запланованих проектів: проведення туристичного форуму (потребує 200 тис. грн. фінансування); розроблення туристичних маршрутів (потребує 20 тис. грн. фінансування); встановлення дорожніх та пішохідних вказівників по місту для орієнтування туристів (потребує 100 тис. грн. фінансування). Останні планують встановити у березні 2017 року.

Також у планах агенції навчання працівників готельно-ресторанної справи, конкурс на кращі туристичні маршрути міста та популяризація історичного значення міста серед самих білоцерківців, створення Туристичної ради та Туристично-інформаційного центру у Білій Церкві.

Зрозуміло, що всі ці наміри можливо втілити в життя лише за наявності фінансування, а яким воно буде, стане відомо лише після прийняття бюджету міста на 2017 рік.

До того ж при всіх організаційних заходах по інформування потенційних туристів про те, що можна побачити у нашому місті, навряд чи їх потік збільшиться, а Агенція стратегічного розвитку планує, що у 2025 році наше місто відвідає аж 1 млн. туристів, без серйозного фінансування реставрації чи ремонту пам’яток архітектури міста. Адже і Торгові ряди, і костьол, і музей, і Зимовий палац, і сам парк «Олександрія» перебувають у доволі занедбаному стані. А такі пам’ятники архітектури, як Поштова станція, Склади Браницьких взагалі знаходяться на межі руйнації.

Та й довгобуди по місту, хоча б в історичному центрі, треба прибрати. Якщо бізнесмени не у змозі щось збудувати, мабуть, є сенс вимагати від них продажу земельної ділянки чи об’єкту нерухомості, або передачі її до комунальної власності. Адже туристи не приїдуть дивитися на пустир біля парку ім. Шевченка чи огорожу біля Білоцерківської типографії, які знаходяться у такому стані вже роками. Недобудови є й по вул. Я. Мудрого, Фастівській тощо. Навряд чи приваблять туристів наші занедбані сквери, закинутий фонтан біля БК «Росава» і, звичайно, ж «шикарний» фасад БК «Сільмаш».

Під час зустрічі представники Агенції також домовилися про співпрацю з директором Білоцерківського краєзнавчого музею та директором парку «Олександрія», які були присутні на заході, щодо співпраці по наповненню Туристичного порталу міста достовірною інформацією про історичні об’єкти парку та міста. Тож є надія, що нарешті про наше місто дізнаються не лише в Україні, але й за кордоном.