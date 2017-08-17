Білоцерківці відзначили День Державного прапору України

23 серпня, починаючи з 2004 року, коли указом Президента України цей день був встановлений як день вшанування державного символу - національного прапору України, відбуваються урочистості у всіх містах, селах і селищах нашої держави. Біла Церква також не лишається осторонь державного свята. Урочистосі відбулися біля Білоцерківської міської ради та Білоцерківської районної державної адміністрації.

Зокрема, о 9 ранку біля будівлі Білоцерківської РДА вже грав оркестр, закликаючи святковими музичними мотивами до участі у заході з нагоди свята Державного Прапору України.

Привітали всіх, хто зібрався на площі біля будівлі райдержадміністрації, а це й місцеві мешканці і жителі району, голова Білоцерківської РДА Геннадій Джегур та голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук.

Затим на флагштоках здійнялися синьо-жовтий державний прапор та стяг Білоцерківського району, а юні громадяни, яким виповнилося по 16 років, в урочисті обстановці отримали свої паспорти громадянина України у вигляді ID-карток.

А о 10 ранку розпочалися урочистості біля приміщення Білоцерківської міської ради. З вітальним словом до присутніх звернулися міський голова Геннадій Дикий, народний депутат Хвіча Мепарішвілі, чотириразовий переможець Всеукраїнської олімпіади з історії України, випускник Білоцерківської спеціальної школи №12, студент студент Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка Інституту міжнародних відносин Дмитро Балас, після чого традиційно на флагштоках біля міськради почесні жителі міста разом з мером підняли прапор України.

Свято Державного Прапору України встановлено указом Президента України Леоніда Кучми у 2004 році. Ще раніше, у вересні 1991 року синьо-жовтий прапор Верховна Рада України завтердила державним символом України, після чого стяг було урочисто піднято над будинком парламенту. Указ президента передбачає, що Державний Прапор України щорічно вивішується у День Соборності України (22 січня), День Перемоги (9 травня), День Конституції України (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День захисника України (14 жовтня), День Збройних Сил України (6 грудня) та під час проведення загальнодержавних заходів.