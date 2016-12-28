БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

13 січня відбулося представлення нового голови Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Джегура.
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати вироблену електроенергію в мережу за новими “зеленими” тарифами.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №3/2017-рп
11 січня відбулося ще один круглий стіл щодо формування тарифу на проїзд у тролейбусах Білої Церкви. Перше засідання
13 січня відбулося представлення нового голови Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Джегура.
Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати
19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в
Білоцерківська місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду для розгляду по суті
Шановні білоцерківці! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят!
11 січня під час прес-конференції Геннадій Дикий повідомив, що під час новорічних свят сталася пожежа в одній із