БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв.
Шановні білоцерківці!
20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв.
17 січня на засіданні виконкому прийняли рішення про встановлення нового тарифу на проїзд у тролейбусах.
За останні кілька років в Україні спостерігається позитивна динаміка з розвитку та відновлення регіональних аеропортів
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати
19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є
Ви уявляєте як може звучати рок на українських народних інструментах? Якщо ні, запрошуємо вас 13 лютого о 18:00 до
З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок