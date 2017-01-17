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Минулого тижня прокуратура Київської області повідомила про те, що нібито...
 
 
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«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека...
 
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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&quot;Дачний&quot; сезон у Білій Церкві триває
Вівторок, січ. 31 2017

"Дачний" сезон у Білій Церкві триває

31 січня відбулося засідання депутатської постійної комісії з питань земельних відносин  та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного  середовища та благоустрою, на якому розглянули питання щодо перспективного будівництва магістральної дороги через Залізничне селище та дачні кооперативи у Білій Церкві.

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29 січня четверо військових 72 ОМБР загинули під час атаки російських найманців
Понеділок, січ. 30 2017

29 січня четверо військових 72 ОМБР загинули під час атаки російських найманців

 

Як уже повідомив прес-центр АТО, 29 січня південніше Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати нашу оборону.

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Комунікація міського голови Геннадія Дикого з громадою відбувалася вкрай напружено
Четвер, січ. 26 2017

У Білій Церкві знесуть хати заради будівництва дороги?

26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступами обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».

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Події
Вівторок, січ. 31 2017
"Дачний" сезон у Білій Церкві триває

31 січня відбулося засідання депутатської постійної комісії з питань земельних відносин  та земельного кадастру,

Влада
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення
Неділя, січ. 29 2017
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

Економіка
Можливості електронного кабінету платника
Понеділок, січ. 30 2017
Можливості електронного кабінету платника

Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що Державна фіскальна служба велику увагу приділяє спрощенню

ЖКГ
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за
П'ятниця, січ. 13 2017
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати

Освіта
Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради спростовує інформацію прокуратури
Понеділок, січ. 30 2017
Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради спростовує інформацію прокуратури

Минулого тижня прокуратура Київської області повідомила про те, що нібито виявлено факт зловживання службовим

Медицина
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню
Четвер, січ. 19 2017
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню

На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є

Дозвілля
2 лютого у Білій Церкві відбудеться вистава
Понеділок, січ. 30 2017
2 лютого у Білій Церкві відбудеться вистава "Женихи"

Шановні білоцерківці! 2 лютого відбудеться вистава "Женихи" у Білій Церкві. Початок вистави о 19:00. У

Громада
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи
П'ятниця, січ. 20 2017
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок

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