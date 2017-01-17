БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступами обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».