БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати дозвіл ПП «Автоимидж» на розміщення та обладнання зупинки громадського транспорту: «Площа Соборна» (у напрямку станції Роток) з розміщенням на конструкції зупинки громадського транспорту трьох світлових двосторонніх рекламних щитів типу «лайт-бокс», конструкція № 1Т, розміром 1,8 м х 1,2 м, загальною рекламною площею 12,96 кв. м. за адресою: проспект Князя Володимира.
Київська обласна державна адміністрація вимагає від пасажирських автоперевізників Київської області надати обґрунтування різкого здорожчання проїзду та закликає шукати збалансоване рішення.
З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв.
24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати дозвіл ПП «Автоимидж» на розміщення та
24 січня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому ухвалили рішення про демонтаж
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати
19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є
25 січня відбулася прес-конференція генерального директора - художнього керівника театру Саксаганського,
З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок