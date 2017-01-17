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Увага! Прорвало трубу "ТЕЦ-місто" - Вівторок, 17 січня 2017, 15:50
Податковий календар на січень 2017 року - Середа, 28 грудня 2016, 12:03
Рух по вул. Леся Курбаса буде обмежено - Понеділок, 12 грудня 2016, 15:37
 
Шановні білоцерківці!
 
 
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними...
 
 
Ви уявляєте як може звучати рок на українських народних інструментах? Якщо ні,...
 
 
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради затвердив новий тариф на...
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи
П'ятниця, січ. 20 2017

Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Детальніше...
Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО &quot;Свобода&quot;
П'ятниця, січ. 20 2017

Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода"

20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв. 

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Вітаємо з Днем Соборності України!
П'ятниця, січ. 20 2017

Вітаємо з Днем Соборності України!

Шановні білоцерківці!

Детальніше...
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Події
Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО
П'ятниця, січ. 20 2017
Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода"

20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв. 

Влада
Виконком затвердив нові тарифи на проїзд у тролейбусах Білої Церкви
Вівторок, січ. 17 2017
Виконком затвердив нові тарифи на проїзд у тролейбусах Білої Церкви

17 січня на засіданні виконкому прийняли рішення про встановлення нового тарифу на проїзд у тролейбусах.

Економіка
Для створення міжнародного аеродрому у Білій Церкві потрібно $ 40 млн.
П'ятниця, січ. 20 2017
Для створення міжнародного аеродрому у Білій Церкві потрібно $ 40 млн.

За останні кілька років в Україні спостерігається позитивна динаміка з розвитку та відновлення регіональних аеропортів

ЖКГ
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за
П'ятниця, січ. 13 2017
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати

Освіта
Біла Церква колядує - колядує вся земля
Понеділок, груд. 19 2016
Біла Церква колядує - колядує вся земля

19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в

Медицина
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню
Четвер, січ. 19 2017
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню

На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є

Дозвілля
Легендарні НАОНІ Оркестра у Білій Церкві!
Середа, січ. 18 2017
Легендарні НАОНІ Оркестра у Білій Церкві!

Ви уявляєте як може звучати рок на українських народних інструментах? Якщо ні, запрошуємо вас 13 лютого о 18:00 до

Громада
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи
П'ятниця, січ. 20 2017
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок

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