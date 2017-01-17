БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступами обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», - йдеться у Конституції України. І аж ніяк не закони, постанови, рішення, генплани, ДБНи, червоні лінії тощо. Але чомусь на практиці для чиновників головне не люди, їх праця, думка, їх моральний та фізичний стан, а головне - «бумажки», оці всі пункти, підпункти, параграфи, листи, роз’яснення, інструкції, якими бюрократи відбиваються від людей, замість того, аби спокійно все пояснювати простим громадянам, що не розуміються на законодавчій базі. Таке ставлення і призводить до численних конфліктів влади і громади.
24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати дозвіл ПП «Автоимидж» на розміщення та обладнання зупинки громадського транспорту: «Площа Соборна» (у напрямку станції Роток) з розміщенням на конструкції зупинки громадського транспорту трьох світлових двосторонніх рекламних щитів типу «лайт-бокс», конструкція № 1Т, розміром 1,8 м х 1,2 м, загальною рекламною площею 12,96 кв. м. за адресою: проспект Князя Володимира.
20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв.
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
24 січня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому ухвалили рішення про демонтаж
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати
19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є
25 січня відбулася прес-конференція генерального директора - художнього керівника театру Саксаганського,
З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок