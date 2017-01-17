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24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати...
 
 
Київська обласна державна адміністрація вимагає від пасажирських...
 
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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Комунікація міського голови Геннадія Дикого з громадою відбувалася вкрай напружено
Четвер, січ. 26 2017

У Білій Церкві знесуть хати заради будівництва дороги?

26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступами обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».

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Міський голова намагається переконати громадян
Неділя, січ. 29 2017

На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», - йдеться у Конституції України. І аж ніяк не закони, постанови, рішення, генплани, ДБНи, червоні лінії тощо. Але чомусь на практиці для чиновників головне не люди, їх праця, думка, їх моральний та фізичний стан, а головне - «бумажки», оці всі пункти, підпункти, параграфи, листи, роз’яснення, інструкції, якими бюрократи відбиваються від людей, замість того, аби спокійно все пояснювати простим громадянам, що не розуміються на законодавчій базі. Таке ставлення і призводить до численних конфліктів влади і громади.

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Ось такий макет зупинки презентували на засіданні виконкому
Понеділок, січ. 23 2017

На площі Соборній з'явиться нова зупинка

24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати дозвіл ПП «Автоимидж» на розміщення та обладнання зупинки громадського транспорту: «Площа Соборна» (у напрямку станції Роток) з розміщенням на конструкції зупинки громадського транспорту трьох світлових двосторонніх рекламних щитів типу «лайт-бокс», конструкція № 1Т, розміром 1,8 м х 1,2 м, загальною рекламною площею 12,96 кв. м. за адресою: проспект Князя Володимира.

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Події
Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО
П'ятниця, січ. 20 2017
Помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода"

20 січня на 52 році життя помер депутат Білоцерківської міської ради від ВО "Свобода" Олександр Хозєєв. 

Влада
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення
Неділя, січ. 29 2017
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

Економіка
Холодильники біля МАФів демонтують
Понеділок, січ. 23 2017
Холодильники біля МАФів демонтують

24 січня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому ухвалили рішення про демонтаж

ЖКГ
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за
П'ятниця, січ. 13 2017
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати

Освіта
Біла Церква колядує - колядує вся земля
Понеділок, груд. 19 2016
Біла Церква колядує - колядує вся земля

19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в

Медицина
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню
Четвер, січ. 19 2017
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню

На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є

Дозвілля
На 2017 рік театр Саксаганського підготував кілька нових прем'єр
Середа, січ. 25 2017
На 2017 рік театр Саксаганського підготував кілька нових прем'єр

25 січня відбулася прес-конференція генерального директора - художнього керівника театру Саксаганського,

Громада
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи
П'ятниця, січ. 20 2017
Змінений розмір допомоги за інвалідами внаслідок психічного розладу І та ІІ групи

З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок

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