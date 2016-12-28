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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №3/2017-рп
 
 
Виконком Білоцерківської міської ради затвердив нові тарифи на ритуальні...
 
 
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради затвердив новий тариф на...
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації
П'ятниця, січ. 13 2017

У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації

13 січня відбулося представлення нового голови  Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Джегура.

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Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за &quot;зеленим&quot; тарифом
П'ятниця, січ. 13 2017

Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати вироблену електроенергію в мережу за новими “зеленими” тарифами.

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Геннадія Джегура призначено головою Білоцерківської РДА
П'ятниця, січ. 13 2017

Геннадія Джегура призначено головою Білоцерківської РДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №3/2017-рп

Детальніше...
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Події
Вартість проїзду у тролейбусі все-таки подорожчає, а проїзні стануть дешевшими
Середа, січ. 11 2017
Вартість проїзду у тролейбусі все-таки подорожчає, а проїзні стануть дешевшими

11 січня відбулося ще один круглий стіл щодо формування тарифу на проїзд у тролейбусах Білої Церкви. Перше засідання

Влада
У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації
П'ятниця, січ. 13 2017
У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації

13 січня відбулося представлення нового голови  Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Джегура.

Економіка
Особливості оплати праці з січня 2017 року
П'ятниця, січ. 13 2017
Особливості оплати праці з січня 2017 року

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до

ЖКГ
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за
П'ятниця, січ. 13 2017
Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати

Освіта
Біла Церква колядує - колядує вся земля
Понеділок, груд. 19 2016
Біла Церква колядує - колядує вся земля

19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в

Медицина
Білоцерківському хірургу
Середа, січ. 04 2017
Білоцерківському хірургу "світить" тюрма за смерть хворого

Білоцерківська місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду для розгляду по суті

Дозвілля
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Четвер, груд. 29 2016
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні білоцерківці! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят!

Громада
Коридори малосімейок будуть розчищати від захаращення
Четвер, січ. 12 2017
Коридори малосімейок будуть розчищати від захаращення

11 січня під час прес-конференції Геннадій Дикий повідомив, що під час новорічних свят сталася пожежа в одній із

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