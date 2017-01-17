БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

31 січня відбулося засідання депутатської постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, на якому розглянули питання щодо перспективного будівництва магістральної дороги через Залізничне селище та дачні кооперативи у Білій Церкві.
Як уже повідомив прес-центр АТО, 29 січня південніше Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати нашу оборону.
26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступами обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».
31 січня відбулося засідання депутатської постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру,
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що Державна фіскальна служба велику увагу приділяє спрощенню
Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати
Минулого тижня прокуратура Київської області повідомила про те, що нібито виявлено факт зловживання службовим
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є
Шановні білоцерківці! 2 лютого відбудеться вистава "Женихи" у Білій Церкві. Початок вистави о 19:00. У
З 1 січня 2017 р. змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок