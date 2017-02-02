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2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської...
 
 
Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул....
 
 
До уваги жителів Білоцерківщини! На виконання доручення Президента України про...
 
 
1 лютого відбулася прес-конференція міського голови Геннадія Дикого, на якій він...
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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Фото: Лада Завіруха
П'ятниця, лют. 03 2017

Хто перевіряє підприємців у Білій Церкві?

2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, на якому учасники зустрічі намагалися розібратися, хто ж перевіряє підприємців у Білій Церкві.

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У Білій Церкві при будівництві ТК Novus пробили міський колектор
П'ятниця, лют. 03 2017

У Білій Церкві при будівництві ТК Novus пробили міський колектор

Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна ситуація. Будівельники забили сваї прямо в міський колектор. Нині ліквідацією наслідків займаються працівники ТОВ "Білоцерківвода". Забудовник каже, що місто немає до них претензій та звинувачує міську архітектуру, яка нібито надала неправильні дані по розташуванню підземних міських комунікацій. 

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Прокуратура та СБУ проводить обшук на &quot;Білоцерківська ТЕЦ&quot; за фактом заволодіння 170 млн грн
Четвер, лют. 02 2017

Прокуратура та СБУ проводить обшук на "Білоцерківська ТЕЦ" за фактом заволодіння 170 млн грн

Слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБ України, із залученням спеціалістів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та енергоконтролю, проводиться обшук на території ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» з метою виявлення та фіксування фактів невиконання  інвестиційних програм.

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Події
Прокуратура та СБУ проводить обшук на
Четвер, лют. 02 2017
Прокуратура та СБУ проводить обшук на "Білоцерківська ТЕЦ" за фактом заволодіння 170 млн грн

Слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального

Влада
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення
Неділя, січ. 29 2017
На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

Економіка
Можливості електронного кабінету платника
Понеділок, січ. 30 2017
Можливості електронного кабінету платника

Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що Державна фіскальна служба велику увагу приділяє спрощенню

ЖКГ
У Білій Церкві при будівництві ТК Novus пробили міський колектор
П'ятниця, лют. 03 2017
У Білій Церкві при будівництві ТК Novus пробили міський колектор

Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна

Освіта
Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради спростовує інформацію прокуратури
Понеділок, січ. 30 2017
Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради спростовує інформацію прокуратури

Минулого тижня прокуратура Київської області повідомила про те, що нібито виявлено факт зловживання службовим

Медицина
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню
Четвер, січ. 19 2017
Учасників АТО запрошують на безкоштовне лікування у водолікарню

На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є

Дозвілля
АРТ-натхнення запрошує на виставку професійного живопису
Четвер, лют. 02 2017
АРТ-натхнення запрошує на виставку професійного живопису

У міській виставковій залі Білої Церкви, що на масиві Леваневського, продовжується експозиція картин художників під

Громада
Хто перевіряє підприємців у Білій Церкві?
П'ятниця, лют. 03 2017
Хто перевіряє підприємців у Білій Церкві?

2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, на якому учасники зустрічі

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