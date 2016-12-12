БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

Усіх, хто полюбляє в новорічну ніч прогулянки рідним містом та веселі дружні компанії, ми запрошуємо зустріти Новий рік разом! Хочеться, щоб парк Шевченка був осяяний не лише вогнями ілюмінації, але й вашими радісними обличчями, посмішками, вірою в майбутнє, в сильну та незалежну Україну!