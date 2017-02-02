БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, на якому учасники зустрічі намагалися розібратися, хто ж перевіряє підприємців у Білій Церкві.
Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна ситуація. Будівельники забили сваї прямо в міський колектор. Нині ліквідацією наслідків займаються працівники ТОВ "Білоцерківвода". Забудовник каже, що місто немає до них претензій та звинувачує міську архітектуру, яка нібито надала неправильні дані по розташуванню підземних міських комунікацій.
Слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБ України, із залученням спеціалістів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та енергоконтролю, проводиться обшук на території ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» з метою виявлення та фіксування фактів невиконання інвестиційних програм.
Слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що Державна фіскальна служба велику увагу приділяє спрощенню
Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна
Минулого тижня прокуратура Київської області повідомила про те, що нібито виявлено факт зловживання службовим
На сьогодні одними з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є
У міській виставковій залі Білої Церкви, що на масиві Леваневського, продовжується експозиція картин художників під
2 лютого відбулося засідання Громадської ради при виконкомі Білоцерківської міської ради, на якому учасники зустрічі