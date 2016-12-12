БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

Уряд України спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, дозволивши перепланування житла без узгодження в держорганах, заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Усіх, хто полюбляє в новорічну ніч прогулянки рідним містом та веселі дружні компанії, ми запрошуємо зустріти Новий рік разом! Хочеться, щоб парк Шевченка був осяяний не лише вогнями ілюмінації, але й вашими радісними обличчями, посмішками, вірою в майбутнє, в сильну та незалежну Україну!
Увага! Графік роботи тролейбусів в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня з 21.30 до 6.20.
Усіх, хто полюбляє в новорічну ніч прогулянки рідним містом та веселі дружні компанії, ми запрошуємо зустріти Новий рік
Уряд України спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, дозволивши перепланування
Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед
Під кінець року депутати Білоцерківської міської ради ухвалили План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату
19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в
За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області в особистих підсобних господарствах
Шановні білоцерківці! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят!
Увага! Графік роботи тролейбусів в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня з 21.30 до 6.20.