БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», - йдеться у Конституції України. І аж ніяк не закони, постанови, рішення, генплани, ДБНи, червоні лінії тощо. Але чомусь на практиці для чиновників головне не люди, їх праця, думка, їх моральний та фізичний стан, а головне - «бумажки», оці всі пункти, підпункти, параграфи, листи, роз’яснення, інструкції, якими бюрократи відбиваються від людей, замість того, аби спокійно все пояснювати простим громадянам, що не розуміються на законодавчій базі. Таке ставлення і призводить до численних конфліктів влади і громади.