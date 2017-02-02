БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь

Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна ситуація. Будівельники забили сваї прямо в міський колектор. Нині ліквідацією наслідків займаються працівники ТОВ "Білоцерківвода". Забудовник каже, що місто немає до них претензій та звинувачує міську архітектуру, яка нібито надала неправильні дані по розташуванню підземних міських комунікацій.