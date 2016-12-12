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Рух по вул. Леся Курбаса буде обмежено - Понеділок, 12 грудня 2016, 15:37
Податковий календар на грудень - Понеділок, 05 грудня 2016, 12:59
Новорічно-різдвяні заходи у парку ім. Т. Шевченка - Понеділок, 28 листопада 2016, 15:16
 
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Репертуар Будинку органної та камерної музики на січень 2017 року
 
 
Афіша театру ім. П. Саксаганського на січень 2017 року
 
 
Міська влада Білої Церкви, попри всі публічні заяви про готовність, не поспішає...
 
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БЦ-News: новини Білої Церкви / Белая Церковь
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Перепланування житла більше не потребує дозвільних документів
Четвер, груд. 29 2016

Перепланування житла більше не потребує дозвільних документів

Уряд України спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, дозволивши перепланування житла без узгодження в держорганах, заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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Новорічна open-air дискотека у Білій Церкві
Четвер, груд. 29 2016

Новорічна open-air дискотека у Білій Церкві

Усіх, хто полюбляє в новорічну ніч прогулянки рідним містом та веселі дружні компанії, ми запрошуємо зустріти Новий рік разом! Хочеться, щоб парк Шевченка був осяяний не лише вогнями ілюмінації, але й вашими радісними обличчями, посмішками, вірою в майбутнє, в сильну та незалежну Україну! 

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Графік руху тролейбусів по Білій Церкві у новорічну ніч
Четвер, груд. 29 2016

Графік руху тролейбусів по Білій Церкві у новорічну ніч

Увага! Графік роботи тролейбусів в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня з 21.30 до 6.20.

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Події
Новорічна open-air дискотека у Білій Церкві
Четвер, груд. 29 2016
Новорічна open-air дискотека у Білій Церкві

Усіх, хто полюбляє в новорічну ніч прогулянки рідним містом та веселі дружні компанії, ми запрошуємо зустріти Новий рік

Влада
Перепланування житла більше не потребує дозвільних документів
Четвер, груд. 29 2016
Перепланування житла більше не потребує дозвільних документів

Уряд України спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, дозволивши перепланування

Економіка
За зарплату у конверті штраф становитиме 320 тис. грн.
Четвер, груд. 29 2016
За зарплату у конверті штраф становитиме 320 тис. грн.

Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед

ЖКГ
Біла Церква обіцяє до 2030 року суттєво зменшити енергоспоживання та викиди парникових газів
Середа, груд. 28 2016
Біла Церква обіцяє до 2030 року суттєво зменшити енергоспоживання та викиди парникових газів

Під кінець року депутати Білоцерківської міської ради ухвалили План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату

Освіта
Біла Церква колядує - колядує вся земля
Понеділок, груд. 19 2016
Біла Церква колядує - колядує вся земля

19 грудня українці святкують день святого Миколая. Це свято, з традиційними гостинцями для дітей, вшановується в

Медицина
В Україні зафіксований випадок загибелі птиці від грипу
Середа, груд. 21 2016
В Україні зафіксований випадок загибелі птиці від грипу

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області в особистих підсобних господарствах

Дозвілля
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Четвер, груд. 29 2016
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні білоцерківці! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди новорічно-різдвяних свят!

Громада
Графік руху тролейбусів по Білій Церкві у новорічну ніч
Четвер, груд. 29 2016
Графік руху тролейбусів по Білій Церкві у новорічну ніч

Увага! Графік роботи тролейбусів в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня з 21.30 до 6.20.

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